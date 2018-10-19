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Двух пострадавших при взрыве в Гатчине достали из-под завала

Двух пострадавших при взрыве в Гатчине достали из-под завала

 Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС
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 Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

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16:58   19 Октября 2018
Россия

Основателя портала smotra.ru признали виновным в мошенничестве со страховками

Основателя портала smotra.ru признали виновным в мошенничестве со страховками

Блогер, основатель автомобильного портала smotra.ru Эрик Китуашвили, которого обвиняли в мошенничестве со страховками в особо крупном размере, приговорен к четырем годам и восьми месяцам в колонии общего режима.

Об этом пишет ТАСС. Приговор вынес судья Дорогомиловского суда города Москвы. 

Ранее правоохранительные органы сообщали, что мошенничество, в котором подозревается Китуашвили, совершено летом 2008 года. Блогер с сообщниками инсценировали кражу дорогой иномарки, после чего предоставили в страховую компанию ложные документы. По страховому случаю они получили возмещение в размере более одного миллиона. Согласно следствию, основатель портала мог быть причастен к минимум восьми аналогичным преступлениям. Адвокат Сергей Жорин заявлял, что подзащитного также проверили на причастность к покушению на президента Ингушетии в 2009 году.

 

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Автор: Анна Манц
#суд #приговор #смотра #китуашвили

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