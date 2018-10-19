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16:21   19 Октября 2018
Россия

Трутнев призвал во что бы то ни стало выполнить поручение Путина по мостам в КНР

Трутнев призвал во что бы то ни стало выполнить поручение Путина по мостам в КНР

Ничего не должно помешать исполнителям открыть пункты пропуска в один день с мостами, как то поручил президент России Владимир Путин, предупредил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Российский лидер на заседании президиума Госсовета на Восточном экономическом форуме поручил решить проблему с созданием пунктов пропуска на мостах Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР) и Благовещенск - Хэйхэ (КНР)​​​. Открытие переправ запланировано на 2019 год, а пунктов пропуска на них — на 2021 год. Президент подчеркнул, что такого произойти не должно, чтобы мосты не стояли пустыми.

Трутнев в пятницу посетил место строительства моста в Благовещенске. Он рассказал, что в ходе общения с исполнителями услышал, что проекты рассмотрят, они пройдут экспертизу. Но это недопустимо. Поручение Путина надо выполнить во что бы то ни стало, что бы ни препятствовало. Полпред также заявил, что объяснил людям, что с ними произойдет, если они не выполнят президентское поручение.

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Автор: Юлия Халус
#россия #китай #общество #дальний восток

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