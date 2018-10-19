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Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

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16:16   19 Октября 2018
Политика

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что для борьбы с уклонистами от армии нужно отправлять студентов во время каникул на службу.

Об этом политик заявил в пятницу во время встречи с гродненскими студентами. По словам Лукашенко, отправлять учащихся в армию можно на пару месяцев во время каникул летом.

Он добавил, что после первого курса молодые люди смогут получить начальную военную подготовку, а после второго уже полностью освоить военную специальность. Продолжать армейские сборы, уверен президент страны, можно и на последующих курсах.

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Автор: Алла Ларионова
#студенты #лукашенко #служба

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