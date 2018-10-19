Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что для борьбы с уклонистами от армии нужно отправлять студентов во время каникул на службу.

Об этом политик заявил в пятницу во время встречи с гродненскими студентами. По словам Лукашенко, отправлять учащихся в армию можно на пару месяцев во время каникул летом.

Он добавил, что после первого курса молодые люди смогут получить начальную военную подготовку, а после второго уже полностью освоить военную специальность. Продолжать армейские сборы, уверен президент страны, можно и на последующих курсах.