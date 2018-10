Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

Американский военный вертолет MH-60 Seahawk взлетел и сразу упал на палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море в пятницу, 19 октября. Представитель военно-морских сил США Мэтт Найт сообщил, что пострадали 12 человек.

По его словам, на борту вертолета находились четыре члена экипажа. Военных осмотрели медики с авианосца. Бригада технического обслуживания оценивает ущерб. Авианосец «получил незначительные повреждения», отметил представитель ВМС США.

Седьмой флот ВМС США сообщал, что Sikorsky MH-60 Seahawk взлетел, но «совершил экстренную посадку и потерпел аварию». По информации флота, пострадавшие в стабильном состоянии. Травмы не представляют угроз для жизни. Наиболее тяжело раненых госпитализировали. Их осмотрят филиппинские врачи. Авианосец USS Ronald Reaga возобновил проведение полетов после аварии.

▪️Service members injured are in stable condition for non-life threatening injuries. Most seriously injured were medically evacuated to hospital in Philippines. ▪️Their families were notified in accordance with #USNavy policy. ▪️Cause of mishap is under investigation. https://t.co/646GvRZUqB