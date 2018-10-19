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Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
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16:03   19 Октября 2018
Россия

Состояние доставленных из Керчи в Москву пострадавших стабилизировалось

Состояние доставленных из Керчи в Москву пострадавших стабилизировалось

Ни у кого из пострадавших, доставленных из Керчи в Москву, состояние не ухудшилось.

Об этом в пятницу сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По словам главы ведомства, с теми пострадавшими, которые находятся в сознании, сейчас работают психологи.

Также начинают приезжать родственники эвакуированных,с которыми также будет проводиться психологическая работа, заметила Скворцова. Она подчеркнула, что донорской крови и лекарств на всех хватает.

Напомним, в среду, 17 октября в одном из техникумов в Керчи 18-летний студент Влад Росляков устроил взрыв, а после открыл беспорядочную стрельбу по людям. Погибли 21 человек, более 50 пострадали.

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Автор: Алла Ларионова
#пострадавшие #общество #керчь

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