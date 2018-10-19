Состояние доставленных из Керчи в Москву пострадавших стабилизировалось

Ни у кого из пострадавших, доставленных из Керчи в Москву, состояние не ухудшилось.

Об этом в пятницу сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По словам главы ведомства, с теми пострадавшими, которые находятся в сознании, сейчас работают психологи.

Также начинают приезжать родственники эвакуированных,с которыми также будет проводиться психологическая работа, заметила Скворцова. Она подчеркнула, что донорской крови и лекарств на всех хватает.

Напомним, в среду, 17 октября в одном из техникумов в Керчи 18-летний студент Влад Росляков устроил взрыв, а после открыл беспорядочную стрельбу по людям. Погибли 21 человек, более 50 пострадали.