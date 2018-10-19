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 Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах

Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах
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16:13   19 Октября 2018
Россия

Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах

Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах

Председатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ко второму чтению из законопроекта о цифровых финансовых активах убрали понятие и определения «майнинга».

Он указал, что раньше планировалось ввести биткоины в российскую экономическую систему, однако от идеи отказались. Соответственно майнинг без криптовалюты становится не нужным. Председатель отметил, что также пришлось бы продумывать налогообложение для майнеров. 

 «В работе той системы, которую мы прописали, майнинг не имеет никакого смысла», — подчеркнул Аксаков.

В первой версии документа определение поясняло, что под майнингом определяется создание и валидация криптовалюты для ее преумножения. В случае, если деятельность майнера превышает лимиты энергопотребления, которые установлены правительством, он признается предпринимателем.

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Автор: Анна Манц
#законопроект #криптовалюта #майнинг #биткойн

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