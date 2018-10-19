Об этом сообщило агенство AFP.

Правительство Польши в этом году приняло закон, согласно которому с 3 июля на пенсию должны уйти судьи в возрасте от 65 и выше. Те, кто заранее подал медсправку и получили согласие президента, могли остаться на рабочем месте.

Закон повлечет уход в отставку примерно 40% действующих судей ВС Польши. Также в документе прописано, что минюст сможет инициировать процесс отставки и назначать новых судей.

Оппозиция Польши уверена, что закон нужен для смещений неугодный судей. В связи с этим у здания Верховного суда, парламента и дворца президента проходят акции протеста.