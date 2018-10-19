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 Суд ЕС запретил Польше снижать пенсионный возраст судьям ВС

Суд ЕС запретил Польше снижать пенсионный возраст судьям ВС
Трутнев призвал во что бы то ни стало выполнить поручение Путина по мостам в КНР

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 Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах

Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах
Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

 Суд ЕС запретил Польше снижать пенсионный возраст судьям ВС

Суд ЕС запретил Польше снижать пенсионный возраст судьям ВС
16:04   19 Октября 2018
Весь мир

Суд ЕС запретил Польше снижать пенсионный возраст судьям ВС

Суд ЕС запретил Польше снижать пенсионный возраст судьям ВС

Об этом сообщило агенство AFP.

Правительство Польши в этом году приняло закон, согласно которому с 3 июля на пенсию должны уйти судьи в возрасте от 65 и выше. Те, кто заранее подал медсправку и получили согласие президента, могли остаться на рабочем месте.

Закон повлечет уход в отставку примерно 40% действующих судей ВС Польши. Также в документе прописано, что минюст сможет инициировать процесс отставки и назначать новых судей.

Оппозиция Польши уверена, что закон нужен для смещений неугодный судей. В связи с этим у здания Верховного суда, парламента и дворца президента проходят акции протеста.

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Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #польша #политика #верховный суд

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