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Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

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 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

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15:52   19 Октября 2018
Россия

Мать керченского стрелка не рассказывала о семье коллегам из онкодиспансера

Мать керченского стрелка не рассказывала о семье коллегам из онкодиспансера

Мать 18-летнего Владислава Рослякова, расстрелявшего студентов и сотрудников политехнического колледжа Керчи, много лет работает в местном онкологическом диспансере. Коллеги навали женщину замкнутой.

По их словам, мать Рослякова работает санитаркой в приемном отделении керченского онкодиспансера, передает РИА Новости. В день трагедии женщина вместе со всеми принимала пострадавших. Один из сотрудников отметил, что работает в онкодиспансере более десяти лет, а мать Рослякова устроилась еще раньше.

«О ней можно говорить только положительно», — добавил он.

По его словам, Галина не рассказывала о семье и «была замкнутой в этом плане». В онкодиспансере Керчи сообщили, что мать Рослякова еще не приходила на работу после случившегося. 

В среду, 17 октября, Владислав Росляков взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, расстрелял людей и свел счеты с жизнью в бибилотеке. Погибли 21 человек, среди них 16 студентов. Пострадали более 50 человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#стрелок #семья #керчь #колледж

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