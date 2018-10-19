Пострадавшие в результате происшествия находятся в стабильном состоянии, серьезно раненных доставили по воздуху в больницу Филиппин, гласит заявление Седьмого флота ВМС США.

Об этом пишет в пятницу РИА Новости.

Вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk в пятницу утром упал на палубу авианосца «Рональд Рейган». Инцидент произошел в Филиппинском море. Несколько американских военных пострадали.

Седьмой флот ВМС США рассказал, что сейчас полеты на авианосце возобновились. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Других подробностей случившегося пока нет.