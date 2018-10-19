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 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

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15:49   19 Октября 2018
Весь мир

Авианосец США «Рональд Рейган» возобновил проведение полетов после падения вертолета

Авианосец США «Рональд Рейган» возобновил проведение полетов после падения вертолета

Пострадавшие в результате происшествия находятся в стабильном состоянии, серьезно раненных доставили по воздуху в больницу Филиппин, гласит заявление Седьмого флота ВМС США.

Об этом пишет в пятницу РИА Новости.

Вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk в пятницу утром упал на палубу авианосца «Рональд Рейган». Инцидент произошел в Филиппинском море. Несколько американских военных пострадали.

Седьмой флот ВМС США рассказал, что сейчас полеты на авианосце возобновились. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Других подробностей случившегося пока нет.

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Автор: Юлия Халус
#сша #происшествия #чп #рональд рейган

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