Москва и Каракас прорабатывают возможность визита Мадуро в РФ — посол

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации поездки венесуэльского главы Николаса Мадуро в РФ в конце ноября для участия в совместной межправкомиссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла Карлоса Фариа Тортоса.

«Конечно, все пока находится в стадии согласования и с точки зрения графика президента Путина, чтобы он смог также принять участие в заседании», — рассказал посол.

По его словам, сейчас ожидается согласование деталей проведения мероприятия. Уточняется, что заседание могут провести в Москве или Петербурге.