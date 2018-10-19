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15:31   19 Октября 2018
Россия

Москва и Каракас прорабатывают возможность визита Мадуро в РФ — посол

Москва и Каракас прорабатывают возможность визита Мадуро в РФ — посол

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации поездки венесуэльского главы Николаса Мадуро в РФ в конце ноября для участия в совместной межправкомиссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла Карлоса Фариа Тортоса.

«Конечно, все пока находится в стадии согласования и с точки зрения графика президента Путина, чтобы он смог также принять участие в заседании», — рассказал посол.

По его словам, сейчас ожидается согласование деталей проведения мероприятия. Уточняется, что заседание могут провести в Москве или Петербурге.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #венесуэла #мадуро #межправкомиссия

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