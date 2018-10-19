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Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
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15:32   19 Октября 2018
Россия

Новак: Россия до конца года подпишет договор о поставках нефти в Узбекистан

Новак: Россия до конца года подпишет договор о поставках нефти в Узбекистан

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил об этом в пятницу, 19 октября.

Договор планируется подписать до конца текущего года. Сейчас он разрабатывается совместной рабочей группой, которую организовали в прошлом году. В нее вошли заместители министров энергетики Узбекистана, Казахстана и России. Стороны решают технические вопросы по доставке нефти и качестве топлива, добавил Новак.

Весной Новак сообщал, что Россия и Узбекистн вступили в финальную стадию переговоров по заключению договора о поставках нефти. Заявки на прокачку нефти из РФ в текущем году составили 500 тысяч тонн, на следующий — до миллиона тонн.

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Автор: Павел Никифоров
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