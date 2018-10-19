Новак: Россия до конца года подпишет договор о поставках нефти в Узбекистан

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил об этом в пятницу, 19 октября.

Договор планируется подписать до конца текущего года. Сейчас он разрабатывается совместной рабочей группой, которую организовали в прошлом году. В нее вошли заместители министров энергетики Узбекистана, Казахстана и России. Стороны решают технические вопросы по доставке нефти и качестве топлива, добавил Новак.

Весной Новак сообщал, что Россия и Узбекистн вступили в финальную стадию переговоров по заключению договора о поставках нефти. Заявки на прокачку нефти из РФ в текущем году составили 500 тысяч тонн, на следующий — до миллиона тонн.