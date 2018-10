Министры обороны КНР и США признали необходимость военного сотрудничества

Американский министр обороны Джеймс Мэттис встретился с китайским коллегой Вэй Фэнхэ на полях совещания глав оборонных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре в пятницу, 19 октября.

Главы Минобороны США и КНР согласились, что сотрудничество — единственный верный путь развития отношений между вооруженными силами. Министр обороны Китая сообщил, что ВС необходимо добросовестно выполнять договоренности лидеров США и КНР.

По его словам, укрепление взаимного доверия — лучший связующий элемент для поддержания контактов американских и китайских военных. Разрешить противоречия можно, если проявить уважение и толерантность.

