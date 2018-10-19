Самолет ВВС США провел разведку у западных границ РФ

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U летал вдоль западных границ России. Данные о полете воздушного судна опубликованы на PlaneRadar.

Летательный аппарат ВВС США сначала обнаружили в воздушном пространстве Литвы. Самолет также летал над Латвией и Эстонией. К границе РФ он приближался на расстояние в 52,75 километра.

Активность западных самолетов-разведчиков и БПЛА около российских границ возросла в последнее время. В частности, 8 октября американский стратегический дрон был замечен у побережья Крыма. За неделю до этого беспилотник США обнаружили также у Крыма и Краснодарского края

Российское военное ведомство призывало американскую сторону отказаться от таких операций, но Пентагон ответил отказом.