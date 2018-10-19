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 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
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15:53   19 Октября 2018
Россия

Самолет ВВС США провел разведку у западных границ РФ

Самолет ВВС США провел разведку у западных границ РФ

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U летал вдоль западных границ России. Данные о полете воздушного судна опубликованы на PlaneRadar.

Летательный аппарат ВВС США сначала обнаружили в воздушном пространстве Литвы. Самолет также летал над Латвией и Эстонией. К границе РФ он приближался на расстояние в 52,75 километра.

Активность западных самолетов-разведчиков и БПЛА около российских границ возросла в последнее время. В частности, 8 октября американский стратегический дрон был замечен у побережья Крыма. За неделю до этого беспилотник США обнаружили также у Крыма и Краснодарского края

Российское военное ведомство призывало американскую сторону отказаться от таких операций, но Пентагон ответил отказом.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #самолет #разведка #ввс сша #boeing rc-135u

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