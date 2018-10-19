Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 различных сооружений признали поврежденными в ходе обследования после взрыва боеприпасов на арсенале в Черниговской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

«Обследовано 91,4% объектов. Признаны разрушенными четыре дома, повреждены — 222 дома, квартиры и другие капитальные сооружения в 20 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября на складе под Черниговом после взрыва вспыхнул пожар. Власти эвакуировали более 10 тысяч граждан, пострадавших нет. Этот арсенал является одним из крупнейших на Украине, его территория составляет 682 гектара, из них техническая — 402 гектара.

На момент возгорания на складе находилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, из них действующих — 43 тысячи.

По словам администрации области, поврежденные дома ремонтируют. Уже починили 69 зданий в 18 селах, которые пострадали из-за взрывов на складе. Кроме того, в двух медучереждениях и центре социального обслуживания еще находятся 73 эвакуированных жителя, в том числе 11 детей.