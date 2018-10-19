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Трутнев призвал во что бы то ни стало выполнить поручение Путина по мостам в КНР

Трутнев призвал во что бы то ни стало выполнить поручение Путина по мостам в КНР

 Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах

Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах
Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

Военные пострадали при падении вертолета на авианосец США

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14:52   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Атомную электростанцию построят по образу Нововоронежской АЭС-2.

Российский лидер Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт реализации проекта АЭС. Первый ее энергоблок планируется открыть к 2028 году. Стоимость проекта составила около 11 миллиардов долларов.

Ранее Путин и Мирзиёев осмотрели макет станции, который разместили в кулуарах российско-узбекского межрегионального форума. Глава «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен рассказал, что узбекская станция станет «самой безопасной, современной и экологически чистой».

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #аэс #политика #весь мир #узбекистан

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