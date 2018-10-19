Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС
Атомную электростанцию построят по образу Нововоронежской АЭС-2.
Российский лидер Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт реализации проекта АЭС. Первый ее энергоблок планируется открыть к 2028 году. Стоимость проекта составила около 11 миллиардов долларов.
Ранее Путин и Мирзиёев осмотрели макет станции, который разместили в кулуарах российско-узбекского межрегионального форума. Глава «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен рассказал, что узбекская станция станет «самой безопасной, современной и экологически чистой».
Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой в республике АЭС по российскому дизайну / The presidents of Russia and Uzbekistan launched the construction of the first nuclear power plant in the country pic.twitter.com/yMyDXAakCD— Росатом (@rosatom) October 19, 2018