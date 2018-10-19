Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Атомную электростанцию построят по образу Нововоронежской АЭС-2.

Российский лидер Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт реализации проекта АЭС. Первый ее энергоблок планируется открыть к 2028 году. Стоимость проекта составила около 11 миллиардов долларов.

Ранее Путин и Мирзиёев осмотрели макет станции, который разместили в кулуарах российско-узбекского межрегионального форума. Глава «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен рассказал, что узбекская станция станет «самой безопасной, современной и экологически чистой».