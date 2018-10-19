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 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

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15:18   19 Октября 2018
Весь мир

Дело о «вмешательстве РФ». Судья усомнилась в обвинениях Мюллера

Дело о «вмешательстве РФ». Судья усомнилась в обвинениях Мюллера

Политический аналитик и публицист Алексей Филиппов прокомментировал просьбу федерального суди Дэбни Фредерик к специальному прокурору Роберту Мюллеру разъяснить обвинения о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Об этом пишет «Федеральное агентство новостей». Мюллер обвинил российскую компанию «Concord Management and Consulting» в том, что она якобы нарушила законодательство США в сфере расходов на избирательные кампании и регистрации как иностранного агента. Судья в ответ уточнила, настаивает ли ответчик на данном факте и попросила разъяснить обвинения.

Дело о «вмешательстве РФ». Судья усомнилась в обвинениях Мюллера

Эксперт указал, что сейчас «можно сделать осторожный вывод» об объективности судьи в рассмотрении резонансного дела. Обвинения против компании категоричны. Однако юристы американского спецпрокурора не предоставляют доказательств, несмотря на множество ходатайств от защиты «Concord Management and Consulting».

«Ответ до смешного очевиден: никакого «российского вмешательства» никогда не было, а бизнес-структура действовала строго в рамках американского законодательства», — заявил аналитик.

Он указал, что Мюллеру трудно признать, что он «столь долгое время занимался неизвестно чем, да еще и за счет налогоплательщиков».

Дело о «вмешательстве РФ». Судья усомнилась в обвинениях Мюллера

Филиппов напомнил и о конфликте интересов между президентом США Дональдом Трампом и американским прокурором, и первый об этом не раз заявлял. Разногласия — «весомый аргумент, который явно говорит не в пользу Мюллера». Так что бывший глава ФБР заинтересован в доказательстве несуществующего дела. Эксперт указал, что необходимо дождаться окончательного приговора. 

«Это решение воистину может стать историческим, оно покажет, существует ли знаменитое американское правосудие, либо же судьи в США — не более чем марионетки политиков», — подчеркнул публицист.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #мюллер #concord

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