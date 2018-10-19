Пустоты под стартовым комплексом космодрома Восточный ликвидированы

Работы по заполнению пустот, которые ранее были найдены в бетонных конструкциях стартового стола космодрома, закончены. Теперь все готово к проведению пусковой кампании.

Об этом сообщает пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Отмечается, что руководство центра в ходе поездки на космодром осмотрело стартовый стол и осталось довольно проделанной работой.

«Специальный раствор введен в пустоты под обшивкой стартового стола. Состояние обшивки по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации», — говорится в сообщении.

Таким образом, старт готов к проведению пусковой кампании. Отмечается, что темпы работ и хорошая погода позволили провести работы быстрее намеченного графика.