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 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

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15:15   19 Октября 2018
Россия

Пустоты под стартовым комплексом космодрома Восточный ликвидированы

Пустоты под стартовым комплексом космодрома Восточный ликвидированы

Работы по заполнению пустот, которые ранее были найдены в бетонных конструкциях стартового стола космодрома, закончены. Теперь все готово к проведению пусковой кампании.

Об этом сообщает пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Отмечается, что руководство центра в ходе поездки на космодром осмотрело стартовый стол и осталось довольно проделанной работой.

«Специальный раствор введен в пустоты под обшивкой стартового стола. Состояние обшивки по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации», — говорится в сообщении. 

Таким образом, старт готов к проведению пусковой кампании. Отмечается, что темпы работ и хорошая погода позволили провести работы быстрее намеченного графика.

 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#союз #восточный #космодром #цэнки

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