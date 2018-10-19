Суд в Саратове отменили приговор матери-одиночке, осужденной за уборку пиццерии

Мать-одиночку из Саратова Ольгу Журавлеву в сентябре приговорили к 120 часам принудительных работ. Суд посчитал женщину виновной в мошенничестве.

Журавлева состояла на учете в центре занятости, при этом подрабатывала уборщицей в одной из саратовских пиццерий. Следствие посчитало, что женщина не имела права на пособие по безработице, пока мыла полы в кафе.

Инцидент получил широкую огласку в СМИ и общественности. Прокуратура после этого предложила отменить приговор суда из-за «малозначительности деяния». Также суд учел, что Журавлева самостоятельно воспитывает двух детей.