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 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
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15:04   19 Октября 2018
Россия

Суд в Саратове отменили приговор матери-одиночке, осужденной за уборку пиццерии

Суд в Саратове отменили приговор матери-одиночке, осужденной за уборку пиццерии

Мать-одиночку из Саратова Ольгу Журавлеву в сентябре приговорили к 120 часам принудительных работ. Суд посчитал женщину виновной в мошенничестве.

Журавлева состояла на учете в центре занятости, при этом подрабатывала уборщицей в одной из саратовских пиццерий. Следствие посчитало, что женщина не имела права на пособие по безработице, пока мыла полы в кафе.

Инцидент получил широкую огласку в СМИ и общественности. Прокуратура после этого предложила отменить приговор суда из-за «малозначительности деяния». Также суд учел, что Журавлева самостоятельно воспитывает двух детей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #саратов #общество #ольга журавлева

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