Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября
Планируется ввести в нее дублирующую команду на случай несрабатывания датчика контакта отделения бокового блока, рассказал генеральный директор НПО автоматики (НПОА) Андрей Мисюра.
Его слова в пятницу передает ТАСС.
Мисюра уточнил, что НПОА займется расширением функциональных возможностей цифровой системы управления ракет «Союз-2», если Росатом примет соответствующее решение. Корпорация должна решить после завершения работы аварийной комиссии по «Союзу-ФГ».
Кроме доработки бокового блока ракеты планируется доработать приборы, которые устанавливаются в боковые блоки ракеты-носителя «Союз-2».