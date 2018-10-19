Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

Планируется ввести в нее дублирующую команду на случай несрабатывания датчика контакта отделения бокового блока, рассказал генеральный директор НПО автоматики (НПОА) Андрей Мисюра.

Его слова в пятницу передает ТАСС.

Мисюра уточнил, что НПОА займется расширением функциональных возможностей цифровой системы управления ракет «Союз-2», если Росатом примет соответствующее решение. Корпорация должна решить после завершения работы аварийной комиссии по «Союзу-ФГ».

Кроме доработки бокового блока ракеты планируется доработать приборы, которые устанавливаются в боковые блоки ракеты-носителя «Союз-2».