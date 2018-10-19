Студентам ЛНР повысили стипендии

Академические стипендии в учебных заведениях ЛНР повысили на 20 процентов, сообщили в администрации главы республики в пятницу, 19 октября.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник объяснил, что государственную академическую и социальную стипендии обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования повысили за счет денег из бюджета республики, передает РИА Новости.

По его словам, повысить стипендии получилось за счет оптимизации бюджета и восстановления экономики. Совет министров ЛНР уточнил, что ученик среднего профессионального образования получит ежемесячную стипендию в 600 рублей, студентам среднего профессионального и высшего образования назначили 1320 и 1750 рублей соответственно. Социальная стипендия для учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 2040 до 4220 рублей ежемесячно.