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Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
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14:51   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Студентам ЛНР повысили стипендии

Студентам ЛНР повысили стипендии

Академические стипендии в учебных заведениях ЛНР повысили на 20 процентов, сообщили в администрации главы республики в пятницу, 19 октября.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник объяснил, что государственную академическую и социальную стипендии обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования повысили за счет денег из бюджета республики, передает РИА Новости.

По его словам, повысить стипендии получилось за счет оптимизации бюджета и восстановления экономики. Совет министров ЛНР уточнил, что ученик среднего профессионального образования получит ежемесячную стипендию в 600 рублей, студентам среднего профессионального и высшего образования назначили 1320 и 1750 рублей соответственно. Социальная стипендия для учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 2040 до 4220 рублей ежемесячно.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#лнр #общество #студенты #стипендии

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