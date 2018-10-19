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Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

Отправлять студентов в армию на каникулах могут начать в Белоруссии

 Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом

Более 220 зданий повреждено из-за взрыва на военном складе под Черниговом
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14:51   19 Октября 2018
Весь мир

Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

Папа Римский Франциск в пятницу встретился в Ватикане с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, который находился в Риме с деловым визитом.

Встреча состоялась за закрытыми дверями. Служба печати Святого престола не стала распространять какую-либо официальную информацию о содержании прошедшей в Ватикане беседы. 

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что глава ОВЦС собирался, в частности, сообщить понтифику о решении Синода РПЦ, которое приняли 15 октября в связи с неканоническими шагами Константинопольского патриархата на Украине.

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Автор: Алла Ларионова
#папа франциск #ватикан #митрополит иларион

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