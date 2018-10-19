Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

Папа Римский Франциск в пятницу встретился в Ватикане с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, который находился в Риме с деловым визитом.

Встреча состоялась за закрытыми дверями. Служба печати Святого престола не стала распространять какую-либо официальную информацию о содержании прошедшей в Ватикане беседы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что глава ОВЦС собирался, в частности, сообщить понтифику о решении Синода РПЦ, которое приняли 15 октября в связи с неканоническими шагами Константинопольского патриархата на Украине.