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14:39   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Иностранные наемники прибыли в Донбасс — ЛНР

Иностранные наемники прибыли в Донбасс — ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР владеет данными о прибытии иностранных наемников. Они воюют на стороне ВСУ у линии соприкосновения в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко.

«По нашим данным, на этой неделе в населенный пункт Попасная, в зону ответственности 14 отдельной механизированной бригады ВС Украины, прибыло до 20 наемников, разговаривающих на грузинском и польском языке», — рассказал Марочко.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против республик Донбасса, которые провозгласили свою независимость после госпереворота на Украине. По последней информации, жертвами конфликта стали более10 тысяч человек.

Урегулирование ситуации на востоке Украины обсуждают на встречах Минской контактной группы. С сентября 2014 года принято три документа по деэскалации конфликта. Тем не менее даже после перемирий стороны конфликта продолжают обстреливать друг друга.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #всу #днр #лнр

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