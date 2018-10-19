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14:27   19 Октября 2018
Россия

Почти половина россиян выступают за реальный срок для Кокорина и Мамаева, показал опрос

Почти половина россиян выступают за реальный срок для Кокорина и Мамаева, показал опрос

Почти половина россиян считают, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны получить реальный срок за дебош в центре Москвы с избиением трех человек.

Такие данные приводит фонд «Общественное мнение» со ссылкой на результаты соответствующего запроса.

Две потасовки с участием спортсменов произошли на минувшей неделе. Сначала Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина и их приятели напали на водителя телеведущей, а после этого избили в «Кофемании» главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

В настоящее время 40% опрошенных россиян считают, что Кокорина и Мамаева необходимо наказать реальным сроком. При этом 18% уверены, что спортсменов стоит оштрафовать, а 15% респондентов выступают за исправительные работы и условный срок для дебоширов.

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Автор: Алла Ларионова
#опрос #мамаев #общество #кокрин

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