«Тинькофф Банк» создал алгоритм распознавания голоса для биометрической системы «Ростелекома»

Дистанционный банк «Тинькофф» сообщил о создании алгоритма распознавания голоса для Единой биометрической системы, которую разрабатывает «Ростелеком». В сообщении указано, что банк будет отвечать за распознавание данных при удаленной идентификации.

30 июня в некоторых банках заработал механизм удаленной биометрической идентификации. Клиентам предоставляется возможность внести данные голоса, а также мимики лица в базу биометрических данных. Это позволит в будущем осуществлять банковские операции в любой точке мира без документов. Банк России прогнозирует, что к 2021 году финансовые организации расширят возможность оказания услуг на базе биометрии на государственные услуги.