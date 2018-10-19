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 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

 Студентам ЛНР повысили стипендии

Студентам ЛНР повысили стипендии
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14:25   19 Октября 2018
Россия

«Тинькофф Банк» создал алгоритм распознавания голоса для биометрической системы «Ростелекома»

«Тинькофф Банк» создал алгоритм распознавания голоса для биометрической системы «Ростелекома»

Дистанционный банк «Тинькофф» сообщил о создании алгоритма распознавания голоса для Единой биометрической системы, которую разрабатывает «Ростелеком». В сообщении указано, что банк будет отвечать за распознавание данных при удаленной идентификации.

30 июня в некоторых банках заработал механизм удаленной биометрической идентификации. Клиентам предоставляется возможность внести данные голоса, а также мимики лица в базу биометрических данных. Это позволит в будущем осуществлять банковские операции в любой точке мира без документов. Банк России прогнозирует, что к 2021 году финансовые организации расширят возможность оказания услуг на базе биометрии на государственные услуги.

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Автор: Анна Манц
#биометрия #тинькофф #голос #ростелеком

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