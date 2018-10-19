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 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

 Студентам ЛНР повысили стипендии

Студентам ЛНР повысили стипендии
Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

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14:15   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Путин и Мирзиёев осмотрели макет будущей АЭС по российскому проекту

Путин и Мирзиёев осмотрели макет будущей АЭС по российскому проекту

Атомную электростанцию построят в Узбекистане по образцу существующей Нововоронежской АЭС-2.

Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев осмотрели макет будущей станции, который установлен в кулуарах российско-узбекского межрегионального форума. Глава «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен рассказал лидерам, что в Узбекистане построят «самую современную, безопасную и экологически чистую станцию». Узбекские специалисты уже обучаются в России.

Позже в пятницу Путин и Мирзиёев по видеосвязи поучаствуют в церемонии начала строительства АЭС. Первый энергоблок станции планируется запустить в 2028 году. Строительство АЭС обойдется примерно в 11 миллиардов долларов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #аэс #весь мир #узбекистан

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