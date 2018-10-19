Путин и Мирзиёев осмотрели макет будущей АЭС по российскому проекту

Атомную электростанцию построят в Узбекистане по образцу существующей Нововоронежской АЭС-2.

Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев осмотрели макет будущей станции, который установлен в кулуарах российско-узбекского межрегионального форума. Глава «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен рассказал лидерам, что в Узбекистане построят «самую современную, безопасную и экологически чистую станцию». Узбекские специалисты уже обучаются в России.

Позже в пятницу Путин и Мирзиёев по видеосвязи поучаствуют в церемонии начала строительства АЭС. Первый энергоблок станции планируется запустить в 2028 году. Строительство АЭС обойдется примерно в 11 миллиардов долларов.