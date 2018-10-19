Саммит АСЕМ поддержал резолюцию Совбеза ООН по крушению MH17

Саммит форума «Азия — Европа» (АСЕМ) поддержал резолюцию Совета безопасности ООН по катастрофе малайзийского Boeing на территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя форума, которое обнародованно в пятницу в Брюсселе.

«Лидеры подтвердили свою полную поддержку резолюции 2166 СБ ООН», — отмечается в заявлении.

СБ ООН в июле 2014 года принял резолюцию 2166 по катастрофе малайзийского самолета. РФ призывала к тщательному и независимому расследование инцидента по данной резолюции правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Малайзийский Boeing 777 двигался из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет рухнул 17 июля 2014 года в районе Донецка. Все 298 человек на борту воздушного судна погибли. Украина обвиняет в авиакатастрофе ополченцев. Они, в свою очередь, заявляли, что не имеют средств для того, чтобы сбить самолет на такой высоте.