Мосгорсуд не отпустил из СИЗО братьев Кокориных

Мосгорсуд признал законным арест до 8 декабря нападающего «Зенита» Александра Кокорина и младшего брата Кирилла. Их обвиняют в хулиганстве и побоях.

Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Апелляционную жалобу отклонить. Постановление Тверского районного суда признать законным и обоснованным», — сообщила судья.

Сегодня суд вынес аналогичное постановлении в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Уточняется, что Кокорины участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора «Бутырка».

Ранее главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак попросил суд освободить Кокорина из-под стражи под личное поручительство. Защита Кокорина назвала преследование футболиста «травлей» и призвала суд быть выше общественных стереотипов.

«Очень сильно хочу загладить вину. Мне неприятна та грязь, что происходит на телевидении. Прошу выпустить меня из изолятора к жене и детям», — заявил сам Кокорин.

Напомним, 11 октября братьев Кокориных и Мамаева отправлили в СИЗО до 8 декабря. Их подозревают в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.