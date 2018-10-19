Матвиенко приветствовала освобождение Бочкарева
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в ведомстве с первого дня задержания члена СФ Михаила Бочкарева знали о сфабрикованности обвинений.
В пресс-релизе, поступившем в редакцию ИА «Политика сегодня» Матвиенко сообщила, что для восстановления справедливости в отношении Бочкарева российская сторона по линии МИД провела огромную работу
Спикер приветствовала отзыв апелляция администрацией Норвегии. За Михаилом Бочкаревым выехали сотрудники консульства. В ближайшее время политик прибудет в здание посольства РФ в Норвегии. Далее Бочкарев вернется в Россию.
Ранее сообщалось, что суд в Норвегии освободил Бочкарева.