Мы в соц.сетях:
Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

 Студентам ЛНР повысили стипендии

Студентам ЛНР повысили стипендии
Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

 Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО

Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО
Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

 Студентам ЛНР повысили стипендии

Студентам ЛНР повысили стипендии
Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

 Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО

Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО
14:17   19 Октября 2018
Политика

Матвиенко приветствовала освобождение Бочкарева

Матвиенко приветствовала освобождение Бочкарева

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в ведомстве с первого дня задержания члена СФ Михаила Бочкарева знали о сфабрикованности обвинений.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию ИА «Политика сегодня» Матвиенко сообщила, что для восстановления справедливости в отношении Бочкарева российская сторона по линии МИД провела огромную работу

Спикер приветствовала отзыв апелляция администрацией Норвегии. За Михаилом Бочкаревым выехали сотрудники консульства. В ближайшее время политик прибудет в здание посольства РФ в Норвегии. Далее Бочкарев вернется в Россию.

Ранее сообщалось, что суд в Норвегии освободил Бочкарева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #матвиенко #политика #бочкарев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...