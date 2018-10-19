Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО

Международная торговля уже столкнулась с кризисом, сообщил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу. По его словам, мировая экономика пострадает от дальнейшей эскалации торговых войн.

Гендиректор ВТО на мероприятии в Лондонском Сити отметил, что экономисты организации измеряют вероятность торгового конфликта, включая возможное влияние всесторонней торговой войны. Экономисты ВТО подсчитали, если международное торговое сотрудничество разрушится, тогда темпы роста мировой торговли сократятся максимум на 17 процентов, а прирост глобального ВВП уменьшится почти на два процента.

«Несколько миллионов человек потеряют работу», — добавил Азеведу.

Гендиректор ВТО призвал международное сообщество смягчить напряженную ситуацию. По его словам, нужно обсуждать сложившуюся ситуацию не только в двусторонних рамках, но и в рамках Всемирной торговой организации, чтобы найти планы решения проблем внутри многосторонней торговой системы.

Азеведу предупредил, если не смягчить напряженность и не наладить торговое сотрудничество, тогда многосторонняя торговая система разрушится, что повлечет «весьма серьезные долгосрочные экономические последствия».