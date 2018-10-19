Подозреваемый в убийстве журналистки в Болгарии сознался в преступлении

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве тележурналистки Виктории Мариновой в Болгарии Северин Крассимиров заявил журналистам, что действительно убил девушку, однако не хотел этого делать.

Об этом он сообщил перед началом заседания районного суда в городе Русе. Подозреваемый сказал, что сожалеет о содеянном и не может в это поверить. Суд постановил отправить молодого человека под стражу.

6 октября тело девушки обнаружили в парковой зоне около реки Дунай в болгарском городе Русе. У нее отсутствовала часть вещей и одежды. Правоохранительные органы указали, что перед убийством ее изнасиловали. Смерть наступила в результате травмы головы и удушения. Изначально рассматривали версию, что мотивом преступления могла быть работа тележурналистки, так как она занималась расследованием хищений средств из фондов Евросоюза. Однако позже следствие опровергло теорию.