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13:59   19 Октября 2018
Весь мир

Турция не передавала Помпео аудиозаписи по делу Хашогги

Турция не передавала Помпео аудиозаписи по делу Хашогги

Никаких аудиозаписей по делу пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста Джамала Хашогги Анкара не передавала ни госсекретарю США Майку Помпео, ни другим американским чиновникам, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции уточнил, что у Анкары имеются некоторые улики и информация о пропаже Хашогги, однако она ни с кем этим не делилась: ни с США, ни с другими странами. Турция обнародует результаты расследования, когда оно завершится.

Телеканал ABC накануне, 18 октября, сообщил, что Помпео во время визита в Турцию ознакомился с аудиозаписями, которую, предположительно, сделали в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле во время убийства журналиста. В то же время газета The Hill со ссылкой на слова главы пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт написала, что Помпео не слушал никаких аудиозаписей.

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Автор: Юлия Халус
#сша #турция #саудовская аравия #общество #весь мир

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