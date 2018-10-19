Освобожденного в Норвегии Бочкарева перевезут в посольство России

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданин РФ Михаил Бочкарев после освобождения в пятницу будет перевезен в российское посольство.

Об этом сообщает в пятницу Норвежское телеграфное бюро (NTB). Ранее Полицейская служба безопасности Норвегии отозвала свою апелляцию на освобождение россиянина. Бочкарева отвезут в российское посольство на автомобиле из тюрьмы, расположенной в Осло.

Представители дипломатической миссии РФ уже осведомлены об освобождении Бочкарева от его адвоката Хеге Аакре. Российские дипломаты ожидают у стен тюрьмы.