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Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

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14:11   19 Октября 2018
Россия

Освобожденного в Норвегии Бочкарева перевезут в посольство России

Освобожденного в Норвегии Бочкарева перевезут в посольство России

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданин РФ Михаил Бочкарев после освобождения в пятницу будет перевезен в российское посольство.

Об этом сообщает в пятницу Норвежское телеграфное бюро (NTB). Ранее Полицейская служба безопасности Норвегии отозвала свою апелляцию на освобождение россиянина. Бочкарева отвезут в российское посольство на автомобиле из тюрьмы, расположенной в Осло.

Представители дипломатической миссии РФ уже осведомлены об освобождении Бочкарева от его адвоката Хеге Аакре. Российские дипломаты ожидают у стен тюрьмы.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #норвегия #бочкарев

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