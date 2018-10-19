Адвокат Бочкарева заявил о скором освобождении задержанного

Юрист сообщил, что полиция отозвала апелляцию.

Сотрудника аппарата Совфеда РФ Михаила Бочкарева задержали в аэропорту Осло 21 сентября. Его подозревали в незаконном сборе данных, пишут РИА Новости.

В четверг состоялся суд над Бочкаревым. Арест над задержанным не продлили, так как нет дополнительных оснований и доказательств. Сразу же после заседания полиция безопасности обжаловала решение в норвежском суде. В пятницу апелляция была отозвана.

В Осло Бочкарев прибыл на международную конференцию, на которого его пригласил Евроцентр парламентских исследований и документации. После задержания политика в Осло российское посольство подчеркнула, что предлог надуман и не обоснован.