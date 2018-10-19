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Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

Функционал системы управления «Союза-2» хотят расширить после аварии 11 октября

 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

 Студентам ЛНР повысили стипендии

Студентам ЛНР повысили стипендии
Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

Папа Римский принял митрополита Илариона в Ватикане

 Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО

Мировая экономика пострадает от эскалации торговых войн — гендиректор ВТО
13:36   19 Октября 2018
Политика

Адвокат Бочкарева заявил о скором освобождении задержанного

Адвокат Бочкарева заявил о скором освобождении задержанного

Юрист сообщил, что полиция отозвала апелляцию.

Сотрудника аппарата Совфеда РФ Михаила Бочкарева задержали в аэропорту Осло 21 сентября. Его подозревали в незаконном сборе данных, пишут РИА Новости.

В четверг состоялся суд над Бочкаревым. Арест над задержанным не продлили, так как нет дополнительных оснований и доказательств. Сразу же после заседания полиция безопасности обжаловала решение в норвежском суде. В пятницу апелляция была отозвана.

В Осло Бочкарев прибыл на международную конференцию, на которого его пригласил Евроцентр парламентских исследований и документации. После задержания политика в Осло российское посольство подчеркнула, что предлог надуман и не обоснован.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #норвегия #бочкарев

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