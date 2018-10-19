Россия готова к совместному производству вооружения в Узбекистане, заявил Путин

Российская сторона готова к совместному производству вооружения в Узбекистане. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава РФ отметил, что речь идет не только о поставках вооружения и современной техники. Кроме того, отметил российский президент, планируется осуществлять совместное производство данной техники на предприятиях, которые располагаются на территории Узбекистана.

Путин также напомнил, что Россия продает Узбекистану оружие по внутрироссийским ценам.