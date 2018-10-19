Глава NASA заявил о желании США сотрудничать с РФ по проекту создания станции на орбите Луны

США хотят сотрудничать с РФ в реализации проекта создания окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform-Gateway.

Об этом заявил в интервью с журналистом ТАСС глава NASA Джим Брайденстайн. Директор космического ведомства США ранее посетил Москву и космодром Байконур, где впервые встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

«Мы обсудили вопрос о конкретном участии [России в данном проекте], однако я бы не хотел вдаваться в детали. Когда Россия cочтет нужным, когда генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сочтет нужным, он об этом объявит», — сообщил Брайденстайн.

Он рассказал, что американское ведомство с российской стороной обсуждает не только создание окололунной станции. Он выразил желание, чтобы РФ и США вместе работали по этому проекту.

«Важно отметить, что, когда мы говорим о всей архитектуре, которую мы хотим создать между Землей и Луной, у нас есть множество возможностей, выходящих далеко за рамки проекта Gateway. Я думаю, что Россия в этом заинтересована, мы бы хотели, чтобы Россия была нашим партнером в создании различных элементов этой архитектуры». — отметил глава NASA

Ранее Брайденстайн сообщил, что администрация Белого дома решила временно освободить из-под санкций главу Рогозина для того, чтобы он смог поехать в США по приглашению NASA. Он отметил, что между странами сложились прекрасные отношения при реализации проекта МКС.