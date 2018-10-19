Главный тренер «Зенита» попросил суд освободить Кокорина под личное поручительство

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак попросил Мосгорсуд освободить футболиста Александра Кокорина из-под стражи под личное поручительство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Олега Попова. Ранее Семак заявил журналистам, что рассчитывает на Кокорина в текущем сезоне.

В четверг пресс-служба главка полиции Москвы сообщила, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и соучастникам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Защита Кокорина уже заявила, что обжалует предъявленные ему обвинения.

Напомним, 11 октября братьев Кокориных и Мамаева отправили в СИЗО до 8 декабря. Их обвиняют в избиении в центре столицы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.