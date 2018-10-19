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 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
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Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

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13:13   19 Октября 2018
Россия

Главный тренер «Зенита» попросил суд освободить Кокорина под личное поручительство

Главный тренер «Зенита» попросил суд освободить Кокорина под личное поручительство

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак попросил Мосгорсуд освободить футболиста Александра Кокорина из-под стражи под личное поручительство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Олега Попова. Ранее Семак заявил журналистам, что рассчитывает на Кокорина в текущем сезоне.

В четверг пресс-служба главка полиции Москвы сообщила, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и соучастникам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Главный тренер «Зенита» попросил суд освободить Кокорина под личное поручительство

Защита Кокорина уже заявила, что обжалует предъявленные ему обвинения.

Напомним, 11 октября братьев Кокориных и Мамаева отправили в СИЗО до 8 декабря. Их обвиняют в избиении в центре столицы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

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Автор: Арсений Аскольский
#сизо #зенит #семак #кокорин

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