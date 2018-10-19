Глава Хабаровска против переноса столицы ДФО во Владивосток

Столицей Дальнего Востока с 2000 года является Хабаровск. Сейчас обсуждается присвоение этого статуса Владивостоку.

Инициатива о переносе принадлежит врио губернатора Приморья Олегу Кожемяке. С его предложением не согласен глава Хабаровского края Сергей Фургал.

В минувший четверг полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства предоставить полный отчет Владимиру Путину по этой теме. В документе необходимо объяснить причины, затраты и преимущества переноса дальневосточной столицы.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук против потери статуса города. Политик подчеркнул, что Хабаровск является крупнейшим логистическим центром региона. Здесь строится аэровокзальный комплекс, планируется создать крупный логистический центр «Почты России» по обработке посылок. Также Кравчук считает необходимым спросить об этом мнение самих жителей города.