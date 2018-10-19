Минобороны РФ: 226 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

Министерство обороны РФ опубликовало информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 19 октября 2018 года. По информации МО РФ, из Ливана в САР за сутки вернулись 152 беженца, среди них 46 женщин и 77 детей.

Беженцы вернулись в сирийское государство из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 118 человек, среди них 35 женщин и 60 детей. Из Иордании беженцы вернулись в САР через пункт пропуска «Насиб» — 108 человек, среди них 32 женщины и 55 детей.

Сирийские инженерные подразделения разминировали восемь гектаров территории, девять зданий и два километра дорог у Хомса, Дамаска и Эль-Кунейтра. Обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предметов, в том числе восемь самодельных бомб.

Провели две благотворительные акции. В районе Салахин раздали тонну хлеба, а в других районах пятнадцать семей русской общины получили продовольственные и гигиенические наборы общим весом 75 килограмм.