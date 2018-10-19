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14:21   19 Октября 2018
Россия

Знали, на что шли. Депутат ГД удивился жалобам мундепов Екатеринбурга на нехватку денег

Знали, на что шли. Депутат ГД удивился жалобам мундепов Екатеринбурга на нехватку денег

Спикер гордумы пожаловался, что не хватает денег на цветы и конфеты. Альшевских признал, что увеличение расходов - в полномочиях депутатов, но и на их совести.

Предложение спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина увеличить размер компенсации расходов народным избранникам удивило бывшего депутата екатеринбургской думы, а ныне - члена Госдумы Андрея Альшевских.  В беседе с ИА «Политика Сегодня» парламентарий отметил, что инициатива, скорее всего, вызовет много критики. 

Ранее Володин заявил изданию Znak.com, что существующих 50-60 тысяч рублей муниципальным депутатам не хватает «ни на цветы, ни на конфеты», поскольку они часто участвуют в районных торжественных мероприятиях. Спикер предложил поднять размер компенсации до 80 тысяч рублей.  

«Я с удивлением узнал об этой инициативе из СМИ, — говорит Альшевских. — Это предмет дискуссии. С одной стороны, аргумент понятен — депутаты должны работать. С другой, эти условия и правила работы депутата придуманы не вчера и не позавчера. И депутаты должны были знать и понимать, для чего они идут на выборы и в каких условиях будут работать. С точки зрения закона — в их праве решать этот вопрос при принятии бюджета. С точки зрения этики — каждый вправе принять решение, которое считает для себя правильным».

Альшевских напомнил, что в начале 2000-х годов ему хватало зарплаты депутата городской думы на активную общественную деятельность. Правда, уточнил, что с 2007 года правила поменялись: только три человека в Думе Екатеринбурга работают на постоянной основе, то есть получают зарплату. Остальные не получают деньги за свою депутатскую деятельность, но полномочия исполняют. Поэтому предусмотрены депутатские расходы. 

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Автор: Мария Владимирова
#екатеринбург #россия #политика #андрей альшевских #игорь володин

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