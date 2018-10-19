Знали, на что шли. Депутат ГД удивился жалобам мундепов Екатеринбурга на нехватку денег

Спикер гордумы пожаловался, что не хватает денег на цветы и конфеты. Альшевских признал, что увеличение расходов - в полномочиях депутатов, но и на их совести.

Предложение спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина увеличить размер компенсации расходов народным избранникам удивило бывшего депутата екатеринбургской думы, а ныне - члена Госдумы Андрея Альшевских. В беседе с ИА «Политика Сегодня» парламентарий отметил, что инициатива, скорее всего, вызовет много критики.

Ранее Володин заявил изданию Znak.com, что существующих 50-60 тысяч рублей муниципальным депутатам не хватает «ни на цветы, ни на конфеты», поскольку они часто участвуют в районных торжественных мероприятиях. Спикер предложил поднять размер компенсации до 80 тысяч рублей.

«Я с удивлением узнал об этой инициативе из СМИ, — говорит Альшевских. — Это предмет дискуссии. С одной стороны, аргумент понятен — депутаты должны работать. С другой, эти условия и правила работы депутата придуманы не вчера и не позавчера. И депутаты должны были знать и понимать, для чего они идут на выборы и в каких условиях будут работать. С точки зрения закона — в их праве решать этот вопрос при принятии бюджета. С точки зрения этики — каждый вправе принять решение, которое считает для себя правильным».

Альшевских напомнил, что в начале 2000-х годов ему хватало зарплаты депутата городской думы на активную общественную деятельность. Правда, уточнил, что с 2007 года правила поменялись: только три человека в Думе Екатеринбурга работают на постоянной основе, то есть получают зарплату. Остальные не получают деньги за свою депутатскую деятельность, но полномочия исполняют. Поэтому предусмотрены депутатские расходы.