Москву ожидают заморозки уже в выходные

Похолодание до плюс 10 градусов по Цельсию и ночные заморозки ожидаются в российской столице в предстоящие выходные.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу со ссылкой на заявление главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой. Она отметила, что совсем скоро в московском регионе увеличится облачность, ветер сменится уже на северо-западный, станет значительно прохладней.

В выходные ночью температура в столице будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла. По ее словам, в воскресенье температура и вовсе может упасть до минут 1 градуса по Цельсию.