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 СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности

СМИ: Главный тренер московского ХК «Спартак» ушел с должности
Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

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Студентам ЛНР повысили стипендии
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13:17   19 Октября 2018
Россия

Москву ожидают заморозки уже в выходные

Москву ожидают заморозки уже в выходные

Похолодание до плюс 10 градусов по Цельсию и ночные заморозки ожидаются в российской столице в предстоящие выходные.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу со ссылкой на заявление главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой. Она отметила, что совсем скоро в московском регионе увеличится облачность, ветер сменится уже на северо-западный, станет значительно прохладней.

В выходные ночью температура в столице будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла. По ее словам, в воскресенье температура и вовсе может упасть до минут 1 градуса по Цельсию.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #общество #погода

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