Что даст возможное слияние «Яндекса» и «Сбербанка»

Стоимость акций Yandex N.V. резко снизилась после слухов о планах «Сбербанка» купить около 30 процентов ценных бумаг компании. При чем информацию о приобретении не подтверждала ни одна из сторон.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс», зарегистрирована в Нидерландах. Стоимость ценной бумаги на открытии торгов 18 октября была на уровне 35 долларов 35 центов, однако к вечеру она потеряла около 19 процентов и опустилась до 29 долларов 49 центов. Общие убытки составили около двух миллиардов долларов.

Слухи о приобретении 30 процентов акций российским банком распространились после публикаций новостного сайта The Bell и издания «Ведомости», которые сослались на собственные источники. Они заявили, что «Сбербанк» якобы хочет поглотить «Яндекс». Пресс-служба банка опровергла заявление, а компания отказалась комментировать.

Финансовая организация с 2009 года владеет «золотой» акцией поисковика, которая позволяет накладывать вето на продажу более четверти ценных бумаг и не дает права активного участия в управлении холдингом. То есть организации уже на протяжении девяти лет эффективно сотрудничают.

Независимый аналитик Игорь Рябов указал, что слухи вполне обоснованы: к возможному слиянию компаний подталкивает развитие рынка. «Яндекс» может стать не только «смежным бизнесом», но и сильным конкурентом. Эксперт напомнил, что «Сбербанк» сообщал о возможном приобретении интернет-компании «уже давно и достаточно открыто». Но остается вопрос о способах проведения сделки. Слияние компаний даст пользователям и клиентам «доступ к инструментам быстрой покупки товаров, контента и услуг прямо из сети» по принципу «выбрал — бери».

Однако пути развития организаций в сфере цифровой экономики расходятся из-за разнонаправленности компаний. «Сбербанк» представляется как классический банк, который использует современные технологии. А стремления «Яндекса» исходят от концепций онлайн-коммерции и интернета вещей, в которых финансы рассматриваются в качестве функций.

Падение акций в первую очередь вызвано опасениями западного рынка в возможной политизации, так как «Сбербанк» воспринимается как государственно учреждение. Однако совместная деятельность не несет каких-либо рисков для политики, так как правительство больше интересует безопасность, борьба с терроризмом или мониторинг налогов, а не контроль сетевой коммерции.