Рогозина временно вывели из-под санкций для визита США — директор NASA

Администрация Белого дома решила временно освободить из-под американских санкций главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Это сделано для того, чтобы он смог поехать в США по приглашению NASA.

Об этом заявил в беседе с журналистом ТАСС директор NASA Джим Брайденстайн. Глава американского космического ведомства ранее посетил Москву и космодром Байконур, где впервые встретился с Рогозиным.

Брайденстай отметил, что хотел бы обсудить много вопросов с директором Роскосмоса.

«Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран. Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений.»— отметил глава NASA.

Удалось добиться врменного вывода из-под санкций Рогозина для его встречи с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками, уточнил Брайденстай.

Он заявил о желании «в не столько отдаленном будущем» выступить с Рогозиным в Университете Райса, который является альма-матер главы NASA. Университет находится в Хьюстоне, штат Техас.

«Я был рад выступить в Московском государственном университете, который является его альма-матер, и хотел бы, чтобы он выступил в Университете Райса Кстати, Университет Райса находится на той же улице, что и Центр космических полетов имени Джонсона. Так что, думаю, все получится», — заключил Брайденстай.

Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы Россия и США продолжили взаимодействие в области космоса.