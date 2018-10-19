Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Местонахождение летчиков разбившегося на Кубани учебно-тренировочного самолета Л-39 до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что в поисках задействованы свыше 200 человек и более десяти единиц техники, в том числе от пограничной службы ФСБ и МЧС.

Напомним, накануне в акватории Азовского моря были обнаружены обломки самолета. Местонахождение экипажа пока не установлено. Согласно предварительным данным, пилоты могли катапультироваться.