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 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
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12:44   19 Октября 2018
Россия

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Местонахождение летчиков разбившегося на Кубани учебно-тренировочного самолета Л-39 до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что в поисках задействованы свыше 200 человек и более десяти единиц техники, в том числе от пограничной службы ФСБ и МЧС.

Напомним, накануне в акватории Азовского моря были обнаружены обломки самолета. Местонахождение экипажа пока не установлено. Согласно предварительным данным, пилоты могли катапультироваться.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #экипаж #л-39

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