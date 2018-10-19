РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

Постановление вынес синод Архиерейский синод Русской зарубежной церкви. Организация призвала Константинополь к «покаянию», а также к созыву предстоятелей церквей для обсуждения сложившейся ситуации.

В тексте также подчеркивает, что общение с Константинопольской церковью невозможно не только для архиереев и духовенства, но и мирян. Русская зарубежная церковь не примет участия в богословских собраниях, в частности, региональной Ассамблее канонических епископов.

Инцидент произошел после предоставления автокефалии Константинополем неканонической церкви на Украине. В Русской православной церкви это назвали расколом. Синод РПЦ в понедельник заявил, что разрывает отношения с патриархатом Константинополя. В Церкви надеются, что Константинополь изменит решение, а пока он будет расколот.