Мы в соц.сетях:
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

 Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

 Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ
12:45   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

Постановление вынес синод Архиерейский синод Русской зарубежной церкви. Организация призвала Константинополь к «покаянию», а также к созыву предстоятелей церквей для обсуждения сложившейся ситуации.

В тексте также подчеркивает, что общение с Константинопольской церковью невозможно не только для архиереев и духовенства, но и мирян. Русская зарубежная церковь не примет участия в богословских собраниях, в частности, региональной Ассамблее канонических епископов.

Инцидент произошел после предоставления автокефалии Константинополем неканонической церкви на Украине. В Русской православной церкви это назвали расколом. Синод РПЦ в понедельник заявил, что разрывает отношения с патриархатом Константинополя. В Церкви надеются, что Константинополь изменит решение, а пока он будет расколот.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#украина #церковь #рпц #константинополь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...