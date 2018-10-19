Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании саммита АСЕМ заявил, что «экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения» и стали инструментом для политического давления и недобросовестной конкуренции.

XII саммит АСЕМ проходит 18-19 октября в Брюсселе. В нем участвуют представители государств Европы и Азии, а также лидеры Австралии и Новой Зеландии. Во время ожидания открытия заседания к российскому чиновнику подошел президент Франции Эммануэль Макрон. Они поздоровались и кратко пообщались.

18 октября Медведев прибыл в бельгийскую столицу. Во время поездки он должен встретиться с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, главой правительства Словении Марьяном Шарецем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером