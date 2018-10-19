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Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

 Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

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РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

 Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ
12:27   19 Октября 2018
Весь мир

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании саммита АСЕМ заявил, что «экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения» и стали инструментом для политического давления и недобросовестной конкуренции.

XII саммит АСЕМ проходит 18-19 октября в Брюсселе. В нем участвуют представители государств Европы и Азии, а также лидеры Австралии и Новой Зеландии. Во время ожидания открытия заседания к российскому чиновнику подошел президент Франции Эммануэль Макрон. Они поздоровались и кратко пообщались.

18 октября Медведев прибыл в бельгийскую столицу. Во время поездки он должен встретиться с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, главой правительства Словении Марьяном Шарецем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером

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Автор: Анна Манц
#санкции #медведев #асем

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