Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Россия снова «спустила всех собак» на Украину, написал глава украинского МИД Павел Климкин в Twitter.

Ранее Госдума приняла постановление об обострении ситуации на Украине, где осудила действия Киева, в том числе убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, и призвала его остановиться. В противном случае Москва обещает адекватный ответ.

Климкин заявил, что заявление парламентариев — очередной случай, когда на Украину спускают всех собак. Министр подчеркнул, что документ является грубой пропагандой. Это «параллельная вселенная», в которой живет Россия. Более того, она пытается затянуть туда весь цивилизованный мир.