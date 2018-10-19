Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Россия снова «спустила всех собак» на Украину, написал глава украинского МИД Павел Климкин в Twitter.
Ранее Госдума приняла постановление об обострении ситуации на Украине, где осудила действия Киева, в том числе убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, и призвала его остановиться. В противном случае Москва обещает адекватный ответ.
Климкин заявил, что заявление парламентариев — очередной случай, когда на Украину спускают всех собак. Министр подчеркнул, что документ является грубой пропагандой. Это «параллельная вселенная», в которой живет Россия. Более того, она пытается затянуть туда весь цивилизованный мир.
Щодо чергової одіозної заяви російської Держдуми, у якій на Україну вішають всіх собак - це вже не просто неоковирна пропаганда, а справжня паралельна реальність, у якій вже давно живе значна частина РФ, і в яку намагається затягнути весь цивілізований світ.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 19, 2018