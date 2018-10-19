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 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
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12:26   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Россия снова «спустила всех собак» на Украину, написал глава украинского МИД Павел Климкин в Twitter.

Ранее Госдума приняла постановление об обострении ситуации на Украине, где осудила действия Киева, в том числе убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, и призвала его остановиться. В противном случае Москва обещает адекватный ответ.

Климкин заявил, что заявление парламентариев — очередной случай, когда на Украину спускают всех собак. Министр подчеркнул, что документ является грубой пропагандой. Это «параллельная вселенная», в которой живет Россия. Более того, она пытается затянуть туда весь цивилизованный мир.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #весь мир #климкин

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