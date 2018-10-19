СКР показал фотографии с места трагедии в керченском колледже

Следственный комитет России обнародовал фотографии места трагедии в политехническом колледже Керчи, где 18-летний Владислав Росляков расстрелял студентов и преподавателей. Погибли 21 человек, из которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Более 50 получили ранения различной степени тяжести.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса взорвал здание колледжа и расстрелял людей. Стрелок свел счеты с жизнью в библиотеке. СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства в политехническом колледже и показал видео осмотра места трагедии.

Одну из шести пострадавших, которых доставили в столичный Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, перевели из палаты в реанимацию, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш говорил, что в медучреждение доставили шесть пострадавших

По его словам, врачи оценили состояние пятерых пострадавших как тяжелое и крайне тяжелое. Троих пациентов ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото осмотра места происшествия в Керченском политехническом колледже (часть 2) pic.twitter.com/Cxt7wXepgw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 октября 2018 г.