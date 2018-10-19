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РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

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12:41   19 Октября 2018
Россия

СКР показал фотографии с места трагедии в керченском колледже

СКР показал фотографии с места трагедии в керченском колледже

Следственный комитет России обнародовал фотографии места трагедии в политехническом колледже Керчи, где 18-летний Владислав Росляков расстрелял студентов и преподавателей. Погибли 21 человек, из которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Более 50 получили ранения различной степени тяжести.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса взорвал здание колледжа и расстрелял людей. Стрелок свел счеты с жизнью в библиотеке. СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства в политехническом колледже и показал видео осмотра места трагедии. 

СКР показал фотографии с места трагедии в керченском колледже

Одну из шести пострадавших, которых доставили в столичный Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, перевели из палаты в реанимацию, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш говорил, что в медучреждение доставили шесть пострадавших

По его словам, врачи оценили состояние пятерых пострадавших как тяжелое и крайне тяжелое. Троих пациентов ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
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