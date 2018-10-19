Мы в соц.сетях:
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

 Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

 Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ
12:27   19 Октября 2018
Россия

Керченская трагедия разделила историю Крыма на до и после — Аксенов

Керченская трагедия разделила историю Крыма на до и после — Аксенов

История современного Крыма будет разделена на две части — до 17 октября и после, заявил глава республики Сергей Аксенов на церемонии прощания с жертвами трагедии в политехническом колледже.

Об этом он написал в Facebook. Крымский глава выразил соболезнования родным погибших. Он пожелал им пережить боль утраты.  

«Надо крепиться и объединиться, поддержать родных и близких, потерявших самое дорогое, что у них было в жизни» — написал Аксенов.

Керченская трагедия разделила историю Крыма на до и после — Аксенов

Сегодня в центре Керчи на площади Ленина проходит церемония прощания с жертвами трагедии в политехническом колледже.

В среду, 17 октября, в керченском политехе сначала произошел взрыв, а после была открыта стрельба. Виновник трагедии — студент четвертого курса. Он покончил с собой в библиотеке учебного заведения. По последним данным, бойня унесла жизни 21 человек, более 50 ранены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#крым #прощание #аксенов #керчь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...