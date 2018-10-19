Керченская трагедия разделила историю Крыма на до и после — Аксенов

История современного Крыма будет разделена на две части — до 17 октября и после, заявил глава республики Сергей Аксенов на церемонии прощания с жертвами трагедии в политехническом колледже.

Об этом он написал в Facebook. Крымский глава выразил соболезнования родным погибших. Он пожелал им пережить боль утраты.

«Надо крепиться и объединиться, поддержать родных и близких, потерявших самое дорогое, что у них было в жизни» — написал Аксенов.

Сегодня в центре Керчи на площади Ленина проходит церемония прощания с жертвами трагедии в политехническом колледже.

В среду, 17 октября, в керченском политехе сначала произошел взрыв, а после была открыта стрельба. Виновник трагедии — студент четвертого курса. Он покончил с собой в библиотеке учебного заведения. По последним данным, бойня унесла жизни 21 человек, более 50 ранены.