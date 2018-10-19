Мы в соц.сетях:
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Минобороны РФ: 226 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

Минобороны РФ: 226 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

 Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции
Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

Рогозина временно вывели из-под санкций для визита в США — директор NASA

 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
Минобороны РФ: 226 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

Минобороны РФ: 226 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

 Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Медведев назвал санкции инструментом недобросовестной конкуренции
12:16   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Пекин высоко оценил слова Путина об инициативе «Один пояс, один путь»

Пекин высоко оценил слова Путина об инициативе «Один пояс, один путь»

Китай благодарен России за поддержку и участие в его проектах, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» накануне заявил, что инициатива «Шелковый путь» в свете сложных изменений в отношениях Китая и США не только не утратила актуальности, но наоборот стала еще более актуальной. Развитие инфраструктуры региона является необычайно важным, поэтому Москва поддерживает участие Пекина в освоении Северного морского пути в рамках инициативы «Шелковый путь».

Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона высоко ценит слова Путина, а также поддержку России. Москва остается важным международным партнером Пекина в продвижении реализации этой инициативы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #политика #китай #весь мир #шелковый путь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...