Пекин высоко оценил слова Путина об инициативе «Один пояс, один путь»

Китай благодарен России за поддержку и участие в его проектах, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» накануне заявил, что инициатива «Шелковый путь» в свете сложных изменений в отношениях Китая и США не только не утратила актуальности, но наоборот стала еще более актуальной. Развитие инфраструктуры региона является необычайно важным, поэтому Москва поддерживает участие Пекина в освоении Северного морского пути в рамках инициативы «Шелковый путь».

Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона высоко ценит слова Путина, а также поддержку России. Москва остается важным международным партнером Пекина в продвижении реализации этой инициативы.