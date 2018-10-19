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Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

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12:14   19 Октября 2018
Россия

Бывший глава Хакасии станет заместителем директора РЖД

Бывший глава Хакасии станет заместителем директора РЖД

Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора РЖД. Он уточнил, что «по-старому — это вице-президент РЖД, по-новому — заместитель генерального директора».

Об этом передает ТАСС. Зимин уже дал свое согласие и направил документы для оформления.

8 октября первый заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги» Вадим Михайлов сообщил СМИ, что консервативный сценарий прогнозирует рост прибыли к 2025 году до 116 миллиардов рублей. Согласно данным, чистая выручка РЖД в 2017 году увеличилась почти в три раза и достигла 17,5 миллиардов рублей. Так, прогнозы на семь лет вперед анонсируют рост прибыли в 14 раз согласно целевому варианту.

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Автор: Анна Манц
#ржд #зимин

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