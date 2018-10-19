Бывший глава Хакасии станет заместителем директора РЖД

Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора РЖД. Он уточнил, что «по-старому — это вице-президент РЖД, по-новому — заместитель генерального директора».

Об этом передает ТАСС. Зимин уже дал свое согласие и направил документы для оформления.

8 октября первый заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги» Вадим Михайлов сообщил СМИ, что консервативный сценарий прогнозирует рост прибыли к 2025 году до 116 миллиардов рублей. Согласно данным, чистая выручка РЖД в 2017 году увеличилась почти в три раза и достигла 17,5 миллиардов рублей. Так, прогнозы на семь лет вперед анонсируют рост прибыли в 14 раз согласно целевому варианту.